La teoria dell’evoluzione va ripensata? (Di domenica 3 luglio 2022) C'è un grande dibattito tra i biologi: alcuni propongono di rivedere alla base uno dei pilastri della biologia, altri non ne vogliono sapere Leggi su ilpost (Di domenica 3 luglio 2022) C'è un grande dibattito tra i biologi: alcuni propongono di rivedere alla base uno dei pilastri della biologia, altri non ne vogliono sapere

Pubblicità

Dondolino72 : RT @ilpost: La teoria dell’evoluzione va ripensata? - ilpost : La teoria dell’evoluzione va ripensata? - age_of_VIRGO : @FuffaForte @canenero @Mogebiliteares @DebMJ7 @maucat65 No, sulla teoria dell’evoluzione biologica Grazie a funghi… - CrawlThrouDark : @EreticoNeroBlu 'evoluzione' nel senso darwiniano (più propriamente nel senso della teoria dell'evoluzione) non imp… - angela_argiolas : @TimeOutFree No! Non ce la possono fare ???????. Ci aveva avvisato il vecchio Darwin con la teoria dell'evoluzione. Q… -