I Camaleonti | chi sono | nomi dei componenti | età | carriera | canzoni | Instagram e Facebook

Tonino Cripezzi, cantante e tastierista de i Camaleonti, a 76 anni è stato trovato senza vita, questa mattina, nella sua stanza d'albergo. Ieri sera, a Pescara, l'ultimo concerto con la band. Dagli inizi al debutto de I Camaleonti I Camaleonti sono una delle band più durature della storia della musica italiana, anche se precedentemente avevano un altro nome! Forse potreste ricordarli come i Mods e Beatnicks. La loro storia inizia negli anni '60 e continua persistente nel tempo: li abbiamo visti l'ultima volta nel 2019 come Guest star allo show Ora o mai più, di Amadeus. Chi sono i componenti I componenti della band I Camaleonti sono cinque: Livio Macchia (voce e basso), Antonio Cripezzi (voce e piano), Valerio Veronese (voce e ...

