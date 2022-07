GP Gran Bretagna: prima vittoria in carriera per Carlos Sainz, ma Charles Leclerc paga di nuovo la pessima strategia Ferrari (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz vince il primo Gran premio della sua carriera in Gran Bretagna. Un weekend perfetto per il pilota spagnolo della Ferrari, dopo la pole position ottenuta ieri (anche questa la prima della sua carriera). Una gara sofferta, invece, per Charles Leclerc. Il pilota monegasco paga di nuovo per colpa di una strategia ai box Ferrari che non funziona. La battaglia in pista è tra le due rosse e la Mercedes di un Lewis Hamilton in Gran forma, tornato a segnare il tempo davanti al pubblico di casa, con cui aveva festeggiato diverse vittorie in passato. La Safety Car, intervenuta dopo il ritiro di Esteban Ocon (che ... Leggi su optimagazine (Di domenica 3 luglio 2022)vince il primopremio della suain. Un weekend perfetto per il pilota spagnolo della, dopo la pole position ottenuta ieri (anche questa ladella sua). Una gara sofferta, invece, per. Il pilota monegascodiper colpa di unaai boxche non funziona. La battaglia in pista è tra le due rosse e la Mercedes di un Lewis Hamilton informa, tornato a segnare il tempo davanti al pubblico di casa, con cui aveva festeggiato diverse vittorie in passato. La Safety Car, intervenuta dopo il ritiro di Esteban Ocon (che ...

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - ClubAlfaIt : GP Gran Bretagna F1, Sainz c'è! Quarto Leclerc #ScuderiaFerrariF1 #Formula1 - _moondust__ : RT @Swaffle_7: Spagna - Vittoria sicura ma motore rotto Monaco - Vittoria buttata dalla Scuderia Azerbaijan - Motore rotto mentre era in te… -