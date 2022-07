Pubblicità

jabbaTM : RT @Se23rex: Gallipoli, 2 turiste nude attraversano il centro storico Lo possono fare gli #immigrati???????…dunque stranieri??non vedo perché… - PalermoToday : Due turiste uccise da uno squalo nel Mar Rosso - romatoday : Due turiste uccise da uno squalo nel Mar Rosso - AmbrogioBoff : RT @Se23rex: Gallipoli, 2 turiste nude attraversano il centro storico Lo possono fare gli #immigrati???????…dunque stranieri??non vedo perché… - Dome689 : Due turiste completamente nude in giro per Gallipoli: il video fa il giro dei social -

Today.it

sono state filmate mentre rientravano dal mare completamente nude ieri mattina, alle prime ore della giornata, a Gallipoli, in provincia di Lecce. Non sono chiare le motivazioni o le ...E questo è solo l'inizio. ‍#Turismo #Gallipoli #Puglia #Salento pic.twitter.com/MF8vmLkvMf - Adriana JGenus (@AdriJuve64) July 2, 2022 Biagio Valerio per www.repubblica.itpasseggiano ... Due turiste uccise da uno squalo nel Mar Rosso Aveva 57 anni, era in vacanza da solo e mancava da venerdì primo luglio, quando era uscito per un’escursione a Cala Bianca L’allarme del gestore del B&B dove alloggiava, il ritrovamento domenica all’a ...“Due donne sono state attaccate da uno squalo mentre nuotavano ... dove gli squali sono comuni ma raramente attaccano le persone che nuotano entro i limiti autorizzati. Nel 2018, un turista ceco è ...