Digitale | le donne che lavorano nel settore sono solo il 16%

(Di domenica 3 luglio 2022) Lo scorso 28 aprile si è celebrato il “Girls in ICT Day”, giornata mondiale promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sul tema del gender gap lavorativo tra uomini enei settori tecnologici. Purtroppo, in Italia il divario non accenna a diminuire visto cheil 16% della forza lavoro è rappresentata dache guadagnano il 16% in meno degli uomini: il Belpaese è quintultimo in Europa;Polonia (15%), Ungheria (12%), Malta (11%) e Repubblica Ceca (10%) fanno peggio. Al contrario di quanto si possa pensare i paesi più virtuosi in questa speciale classificaBulgaria (28%), Grecia (26%) e Romania (sempre 26%): Francia e Spagna si attestano poco sopra la media europea (19%) con il 20% mentre la Germania non arriva al 18%. Il gender gap resta elevato anche se si considerano gli ...