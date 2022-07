Brasile, paura per Felipe Melo: rapinato dopo una partita al Maracanà (Di domenica 3 luglio 2022) Felipe Melo rapinato dopo una partita al Maracanà. Stando a quanto riportato dal sito brasiliano Uol, il centrocampista è stato minacciato da due banditi armati alla periferia di Rio de Janeiro mentre era in auto con la famiglia dopo la sfida di campionato vinta 4-0 con la Fluminense contro Corinthians. L’aggressione si è svolta lungo Avenida Brasil mentre l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter era diretto verso la città di Paraty con la moglie, due figli e un amico. I malviventi li hanno costretti a scendere dalla Mercedes GLe 53 e si sono fatti consegnare alcuni oggetti personali, per poi allontanarsi a bordo di una vettura di lusso. Nessuna conseguenza fisica per fortuna, solo tanta paura per il gruppo, soccorso da una coppia. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022)unaal. Stando a quanto riportato dal sito brasiliano Uol, il centrocampista è stato minacciato da due banditi armati alla periferia di Rio de Janeiro mentre era in auto con la famigliala sfida di campionato vinta 4-0 con la Fluminense contro Corinthians. L’aggressione si è svolta lungo Avenida Brasil mentre l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter era diretto verso la città di Paraty con la moglie, due figli e un amico. I malviventi li hanno costretti a scendere dalla Mercedes GLe 53 e si sono fatti consegnare alcuni oggetti personali, per poi allontanarsi a bordo di una vettura di lusso. Nessuna conseguenza fisica per fortuna, solo tantaper il gruppo, soccorso da una coppia. Il ...

