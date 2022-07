Angelus 3 luglio | il nuovo appello di Papa Francesco per la pace in Ucraina

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 luglio 2022) In occasione dell’di domenica 3affronta il tema della fraternità partendo dal Vangelo odierno. Al termine della preghiera il Santo Padre rivolge unaccoratoper lanel mondo e in; la richiesta è rivolta alle autorità affinché la crisi nell’Est d’Europa si trasformi in: “Una sfida per statisti saggi“. La riflessione diche precede l’di domenica 3è incentrata, come ogni domenica, sul messaggio contenuto nel Vangelo odierno. Quest’oggi Gesù invia i suoi discepoli “A due a due” nei diversi paesi a testimoniare la Parola. Un aspetto fondamentale sul quale si fonda in concetto di “fraternità” dal quale ...