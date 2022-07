Paura a Ostia, incendio in un appartamento, due persone ustionate: fumo e fiamme, evacuata la palazzina (Di sabato 2 luglio 2022) Attimi di Paura questa mattina ad Ostia dove un appartamento, per cause ancora da chiarire, è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco unitamente alle Volanti della Polizia di Stato. Due persone ustionate nell’incendio a Ostia L’allarme è scattato intorno alle ore 7.50 circa. Sul posto, in Via della Stazione Vecchia al civico 18, sono arrivate quindi le squadre del distaccamento di Ostia dei Vigili del Fuoco. Il personale intervenuto con l’ausilio dell’autoscala, del carro “Autoprotettori” e del funzionario di servizio hanno estratto 2 persone risultate ustionate (anche se fortunatamente in modo non grave) assicurandole alle cure del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Attimi diquesta mattina addove un, per cause ancora da chiarire, è stato interessato da un. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco unitamente alle Volanti della Polizia di Stato. Duenell’L’allarme è scattato intorno alle ore 7.50 circa. Sul posto, in Via della Stazione Vecchia al civico 18, sono arrivate quindi le squadre del distaccamento didei Vigili del Fuoco. Il personale intervenuto con l’ausilio dell’autoscala, del carro “Autoprotettori” e del funzionario di servizio hanno estratto 2risultate(anche se fortunatamente in modo non grave) assicurandole alle cure del ...

Pubblicità

CorriereCitta : Paura a Ostia, incendio in un appartamento, due persone ustionate: fumo e fiamme, evacuata la palazzina - AGR_web : Idroscalo in fiamme, incendio domato nella notte, paura e tanto fumo Aria irrespirabile e tanto fumo all’Idroscalo… - infoitinterno : Ostia, incendio all’Idroscalo: paura per l’oasi Lipu (VIDEO) - infoitinterno : Incendi Roma: paura a Ostia nella notte, rogo domato | FOTO - TuttoSuRoma : Ostia, incendio all’Idroscalo: paura per l’oasi Lipu (VIDEO) -