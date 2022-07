Messico | il racket delle estorsioni dietro l' omicidio dell' imprenditore italiano in Chiapas

(Di sabato 2 luglio 2022) - Un'esecuzione in piena regola: due sicari hanno crivellato di colpi la vettura di Raphael Alessandro Tunesi che gestiva un albergo di lusso a pochi metri dalle rovine Maya più importantia zona

- Un'esecuzione in piena regola: due sicari hanno crivellato di colpi la vettura di Raphael Alessandro Tunesi che gestiva un albergo di lusso a pochi metri dalle rovine Maya più importanti della zona... sulle relazioni tra l'Italia e ildalla conquista ad oggi. Un amico di famiglia ha .... Leggi anche Omicidio Andrea Covelli, la vendetta trasversale di un clan che voleva fare il morto: '...Raphael Alessandro Tunesi, imprenditore italiano proprietario di un hotel di lusso nello stato messicano, è stato ucciso venerdì, mentre si recava nella ...Muore un imprenditore italiano in Messico, precisamente nello Stato del Chiapas, dove un killer in motocicletta gli ha sparato.