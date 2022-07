Marsiglia | accordo con Tudor | l’ex Verona prenderà il posto di Sampaoli

Leggi su sportface

(Di sabato 2 luglio 2022) Neppure 24 ore dopo l’addio di Jorge, l’Olympiqueha già individuato il suo sostituto. Come riporta ‘La Provence‘, la scelta del presidente Longoria è ricaduta su Igor. Il tecnico croato, nella scorsa stagione protagonista di uno splendido campionato con l’Hellas, avrebbe già trovato l’con la società ed è pronto a firmare un contratto biennale. Battuta la concorrenza, tra gli altri di De Zerbi, sarà al centro sportivo dell’OM già la prossima settimana. Spetterà dunque ail compito di non far rimpiangere, il quale ha deciso di andare via a causa di “obiettivi diversi con la dirigenza” (QUI LE SUE PAROLE). SportFace.