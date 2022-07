Jova Beach a rischio per sciopero Vvf, per Lavevaz è forzatura (Di sabato 2 luglio 2022) "Trovo veramente un po' una forzatura questo atteggiamento rispetto a un evento importante per tutta la Regione. Ne prendo atto e vedremo la prossima settimana, come io credo, se col buon senso questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) "Trovo veramente un po' unaquesto atteggiamento rispetto a un evento importante per tutta la Regione. Ne prendo atto e vedremo la prossima settimana, come io credo, se col buon senso questa ...

Pubblicità

mb_ita : RT @RaiNews: Un giro per le spiagge d’Italia con Jovanotti: si inizia il 2 e 3 luglio Lignano Sabbiadoro (Ud), alla Spiaggia Bell’Italia.… - superpeppeball : Il gruppo Fonti Attendibili, con la collaborazione di A2A e Green&Blue, sosterranno la sostenibilità al Jova Beach… - mondoamaro : RT @rrik_: noi ridiamo e scherziamo ma c'è gente che va al jova beach party porcodio che merda - s_nicolucci : RT @lameduck1960: Abbattuti filari di tamerici in spiaggia da un m-comune per fare posto al concerto di un adepto. Piddini peggio delle cav… - nientediniente1 : RT @lameduck1960: Abbattuti filari di tamerici in spiaggia da un m-comune per fare posto al concerto di un adepto. Piddini peggio delle cav… -