In Inghilterra: il Napoli interessato a Cristiano Ronaldo (Di sabato 2 luglio 2022) Cristiano Ronaldo sta per lasciare il Manchester United e secondo quanto riferiscono i media inglesi il Napoli ha chiesto informazioni. Il giocatore portoghese vuole giocare la Champions League e questo non è un mistero, il Napoli potrebbe dargli questa opportunità. Come afferma The Athletic, non solo il Chelsea sulle tracce del fuoriclasse portoghese. Sulle tracce del classe ’85 anche Bayern Monaco e Napoli. I tedeschi sono stati informati della situazione, mentre gli azzurri sarebbero realmente interessati. Il PSG, al momento, sarebbe fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo. Per il giocatore portoghese c’è anche la Roma, si parla addirittura di visite mediche prenotare, ma sono voci che si rincorrono senza trovare conferme. Inoltre la Roma non può offrire la ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022)sta per lasciare il Manchester United e secondo quanto riferiscono i media inglesi ilha chiesto informazioni. Il giocatore portoghese vuole giocare la Champions League e questo non è un mistero, ilpotrebbe dargli questa opportunità. Come afferma The Athletic, non solo il Chelsea sulle tracce del fuoriclasse portoghese. Sulle tracce del classe ’85 anche Bayern Monaco e. I tedeschi sono stati informati della situazione, mentre gli azzurri sarebbero realmente interessati. Il PSG, al momento, sarebbe fuori dalla corsa a. Per il giocatore portoghese c’è anche la Roma, si parla addirittura di visite mediche prenotare, ma sono voci che si rincorrono senza trovare conferme. Inoltre la Roma non può offrire la ...

Pubblicità

cuba98w : RT @fanpage: La bomba arriva dall'Inghilterra Possibile ritorno in Serie A per Cristiano Ronaldo - Spazio_Napoli : ??Notizia incredibile dall'Inghilterra! Secondo il quotidiano inglese 'The Times' Cristiano Ronaldo pare aver deciso… - napolipiucom : In Inghilterra: il Napoli interessato a Cristiano Ronaldo #CristianoRonaldo #napoli #ForzaNapoliSempre… - NapoliCalciogol : Dall'Inghilterra: pure il #Napoli fra le squadre interessate a Cristiano Ronaldo? #CristianoRonaldo… - cn1926it : Dall’Inghilterra – #CristianoRonaldo, chiesta la cessione al #ManUtd: #Napoli interessato -