Gaffe dell'ambasciatore ucraino: esalta l'"eroe" nazista (Di sabato 2 luglio 2022) Succede, a volte, quando ci si innamora di qualcuno, di vedere solo i pregi e di sorvolare sui difetti. Più o meno lo stesso è accaduto alle istituzioni di mezzo mondo occidentale: quando Putin ha invaso l'Ucraina, l'Europa tutta s'è schierata al fianco di Zelebsky, gli ha aperto le porte dell'Ue, sorvolando sui difettucci del sistema ucraino. Però non basta essere "aggrediti" per ottenere il pass nell'esclusivo club europeo. Bisogna anche rispettare alcuni parametri, economici, sociali e ovviamente politici. Tre su tutti: garantire l'indipendenza della magistratura, mettere un freno agli oligarchi e magari anche evitare di fare scomodi scivoloni facilmente accusabili di filo-nazismo. Come quello in cui è cascato l'ambasciatore ucraino in Germania. Andrij Melnyk, diplomatico ucraino a Berlino, ha infatti fatto saltare sulla sedia i ...

