Fedez: terzo figlio con Chiara Ferragni? Il rapper svela la verità e i nomi a cui sta pensando (Di sabato 2 luglio 2022) Fedez ha raccontato in diretta quali sono i suoi programmi per quanto riguarda un terzo figlio su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 2 luglio 2022)ha raccontato in diretta quali sono i suoi programmi per quanto riguarda unsu Donne Magazine.

Pubblicità

occhio_notizie : Le foto che hanno scatenato i rumors?? - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio? Le teorie del web - #Chiara #Ferragni #Fedez #attesa - andreastoolbox : Chiara Ferragni e Fedez in attesa del terzo figlio? Le teorie del web - wantedtobewendy : Volevo chiedere a @ChiaraFerragni come ci si sente ad essere il terzo incomodo in questa vacanza fra Fedez e Tananai? - Giadahsospesap1 : RT @_bhoo__: Mhh Fedez tocca la pancia di Chiara Bho, secondo me ci sarà un terzo baby ferragnez Segnatevi sto tweet -