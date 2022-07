C’è un’Africa che cresce: in Ghana prestiti agevolati a piccole e medie imprese (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Il Ghana è uno dei Paesi africani che negli ultimi anni ha avuto maggiore crescita e questo è dovuto a politiche volte a sostenere l’agricoltura e a incentivare la nascita di imprese che possano trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto. Ovviamente rimangono ancora diversi ostacoli alla crescita e tra essi uno dei più grossi è la difficoltà per le piccole e medie imprese di accedere a prestiti a lungo termine e a tassi agevolati. Un problema non da poco, considerato che le piccole e medie imprese rappresentano l’80% delle imprese presenti in Ghana e generano il 70% della ricchezza. Così il Ghana agevola le piccole e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug – Ilè uno dei Paesi africani che negli ultimi anni ha avuto maggiore crescita e questo è dovuto a politiche volte a sostenere l’agricoltura e a incentivare la nascita diche possano trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto. Ovviamente rimangono ancora diversi ostacoli alla crescita e tra essi uno dei più grossi è la difficoltà per ledi accedere aa lungo termine e a tassi. Un problema non da poco, considerato che lerappresentano l’80% dellepresenti ine generano il 70% della ricchezza. Così ilagevola lee ...

