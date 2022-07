(Di sabato 2 luglio 2022) Dino, ospite di Tg2 Post, è tornato a riflettere sulla vittoria neldela ormai pochi giorni dal quarantesimoversario: “mia, tutti mi ricordano questoe mi tirano giù qualche anno. A forza di ricordare le parate, ci si dimentica la carta di identità…”. Il tutto con un ricordo particolare nei confronti del ct Bearzot: “Per me era una persona straordinaria sotto tutti gli aspetti, ha avuto poco da quello che ha fatto, il mondo alle volte è strano. Da friulani non si è aperti in complimenti, ma la sostanza e il rispetto reciproco era dentro di noi. Era un comandante vero che faceva vincere. La sua chiave vincente è stata la dirittura morale che aveva, con un’onestà feroce: ...

Calcio, Zoff a 40 anni dal Mondiale 1982: "Nella mia memoria sembra ieri" Dino Zoff, ospite di Tg2 Post, è tornato a riflettere sulla vittoria nel Mondiale del 1982 a ormai pochi giorni dal quarantesimo anniversario ...