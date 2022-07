Xylella | stazione di servizio fra Monopoli e Fasano | tredici ulivi infetti Coldiretti Puglia

(Di venerdì 1 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Primi 13dafastidiosa ritrovati con il monitoraggio 2022 in unaditra, dopo che da una prima stima sarebbero oltre 2000 le piante risultate malate nel 2021, nonostante nella zona di “ex contenimento” le attività di monitoraggio siano state limitate essenzialmente alle immediate vicinanze dei focolai già noti. Ad affermarlo è, sulla base dell’aggiornamento di Info, con l’abbattimento che nella zona contenimento riguarda solo le piante infette, mentre nella zona cuscinetto è previsto l’abbattimento delle piante sensibili presenti nel raggio di 50 mt, ...

