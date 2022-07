Wimbledon, Jannik Sinner agli ottavi di finale: l’altoatesino si sbarazza di Isner in tre set (Di venerdì 1 luglio 2022) Jannik Sinner sbarca agli ottavi di finale di Wimbledon dopo un match pressoché perfetto contro lo statunitense John Isner. L’atleta altoatesino si è imposto in tre set, chiusi sul 6-4 7-6 6-3. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)sbarcadididopo un match pressoché perfetto contro lo statunitense John. L’atleta altoatesino si è imposto in tre set, chiusi sul 6-4 7-6 6-3. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

