Verifica delle attività di sostegno–bilancio di fine anno scolastico, GLI, GLO, GOSP: modello di regolamento (Di venerdì 1 luglio 2022) Presso ciascuna istituzione scolastica, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge 104/1992, all’articolo 9 del dlgs 66/2017 e all’articolo 8 del d.lgs. 96/2019, è costituito il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI). Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico e/o da un suo delegato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Presso ciascuna istituzione scolastica, conformemente all’art. 15 comma 2 della legge 104/1992, all’articolo 9 del dlgs 66/2017 e all’articolo 8 del d.lgs. 96/2019, è costituito il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI). Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigentee/o da un suo delegato. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Verifica delle attività di sostegno–bilancio di fine anno scolastico, GLI, GLO, GOSP: modello di regolamento - NOprisonersEVER : @comeH2O @DominoEffetto Illusione. Intendo formarsi guardando TV. TV italiana più. Puah. Almeno che non si abbia il… - Dome689 : RT @Open_gol: Il tribunale di Ancona aveva ordinato all'Azienda sanitaria unica regionale di procedere con la verifica delle condizioni del… - how_soonisnow : @briIIantematt la mia professoressa di francese delle medie comunicandomi il voto della verifica via mail di sera - CGizzarelli : RT @FedericoLaSala: #SAPEREAUDE! (#KANT, 1784). Una #bussola per #orientarsi nel #cielostellato : «Solo le cose spirituali hanno valore – s… -