(Di venerdì 1 luglio 2022) SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) – “In tante realtà abbiamo già oggi raggiunto idel 2019 che è stato l'boom delin Italia. Per cui è credibile che adel 2019, se non di più”. Lo ha detto il ministro del, Massimo, a margine del Global Youth Tourism Summit, a Sorrento.“Il nostro obiettivo – ha aggiunto il ministro – è stabilizzare questo risultato, anzi crescere ulteriormente nei prossimi anni, però per farlo ci dobbiamo organizzare e i suggerimenti che ci dquesti ragazzi che partecipano al Summit sono fondamentali”.Il settore deve però fare i conti con la carenza del personale. “Ci sono ristoranti che sono aperti solo la sera o solo a mezzogiorno ...

Pubblicità

Italpress : Turismo, Garavaglia “A fine anno raggiungeremo i numeri pre-pandemia” - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Turismo, Garavaglia “A fine anno raggiungeremo i numeri pre-pandemia” - - Tele_Nicosia : Turismo, Garavaglia “A fine anno raggiungeremo i numeri pre-pandemia” - ilmetropolitan : ???? #turismo Garavaglia dati sopra aspettative numeri 2019 già raggiunti - claviggi : Ottimo. -

Agenzia ANSA

Lo ha sottolineato Massimo, ministro del. Leggi Anche Caro vacanze, gli italiani pagheranno una media di 75 euro al giorno per l'ombrellone in spiaggia Leggi Anche Estate, truffe ...Lo dice il ministro delMassimoa margine della "colazione" con i 130 ragazzi che stanno partecipando al Global Youth Tourism organizzato da Unwto, ministero e Enit. I ragazzi ... Turismo: Garavaglia, a fine anno numeri 2019, forse di più SORRENTO (NAPOLI) (ITALPRESS) - "In tante realtà abbiamo già oggi raggiunto i numeri del 2019 che è stato l'anno boom del turismo in Italia. Per cui è ..."Non possiamo che ringraziare Nutella e i dirigenti del gruppo per la grande promozione dell'Italia nel mondo". (ANSA) ...