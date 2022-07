Speranza: “Mascherine fondamentali, puntiamo su responsabilità individuale”. E lancia un appello: “Fragili e over 80 prenotino quarta dose” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Le Mascherine sono e restano fondamentali, abbiamo un obbligo più limitato e una raccomandazione che facciamo con forza, dopo due anni di pandemia chiediamo alle persone di avere ancora un atteggiamento di prudenza e cautela. puntiamo sulla responsabilità individuale”. Così il ministro della Salite, Roberto Speranza, a margine di un evento della Cgil, a Roma. Il ministro ha anche lanciato un appello sulla campagna vaccinale: “Dobbiamo ancora insistere sulla campagna di vaccinazione. I più Fragili possono avere un secondo richiamo subito (quarta dose), chi ha più di 80 anni, chi vive nelle Rsa, chi ha particolari Fragilità. Il secondo richiamo funziona. Questo si può fare subito”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Lesono e restano, abbiamo un obbligo più limitato e una raccomandazione che facciamo con forza, dopo due anni di pandemia chiediamo alle persone di avere ancora un atteggiamento di prudenza e cautela.sulla”. Così il ministro della Salite, Roberto, a margine di un evento della Cgil, a Roma. Il ministro ha ancheto unsulla campagna vaccinale: “Dobbiamo ancora insistere sulla campagna di vaccinazione. I piùpossono avere un secondo richiamo subito (), chi ha più di 80 anni, chi vive nelle Rsa, chi ha particolarità. Il secondo richiamo funziona. Questo si può fare subito”. ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio di Ministro. - repubblica : Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' - AlexBazzaro : Speranza: 'Scienza continuerà a guidarci'. Quindi toglie le mascherine da treni e autobus? - CosenzaChannel : Speranza: «Sfida aperta contro il Covid, mascherine raccomandate» - giordi63 : RT @AlexBazzaro: Covid, Speranza: 'Raccomandiamo l'uso delle mascherine, in autunno vaccino per le varianti' Raccomandiamo urgente cambio… -