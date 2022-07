Reazione a Catena | i Dammi il La corrono il rischio e rivincono ancora

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 1 luglio 2022) Continuano a non demordere ii La, che sono i campioni del momento di. Messa da parte la recente vittoria, Nadya, Francesca e Gioacchino hanno affrontato la sfida del 1° luglio con grande impegno e concentrazione. Questa volta a dar loro del filo da torcere sono state le new entry chiamate 'Piccine Picciò', trio siciliano composto da tre amiche di nome Maria Chiara, Laura e Cettina. Nemmeno questo gruppo è riuscito a fermare l'avanzata deiil La, che sono riusciti ad ottenere un'altra vincita importante! I campioni diinarrestabili, le Piccine picciò si arrendono La prima sfilza di giochi si è conclusa con un bel bottino per entrambe le squadre. Siccome iil La non hanno chiuso la Zot, sono dovuti partire soltanto ...