Perché si parla di “fuorigioco semi-automatico” nonostante l’intelligenza artificiale e il chip nel pallone (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci saranno 22 giocatori in campo, una terna arbitrale (più il quarto uomo), una sala Var, un’insieme di telecamere in grado di immortalare una quantità infinita di frame e un pallone con un chip al suo interno. Il prossimo Mondiale di calcio, quello che si disputerà il prossimo autunno in Qatar condizionando anche il calendario di ogni campionato nazionale e delle coppe internazionali per club, sarà quello in cui arriverà una grande novità tecnologica che dovrebbe aiutare, ancor di più, a ridurre al minimo gli errori di valutazione arbitrale. Come già annunciato nel novembre dello scorso anno, infatti, sul manto erboso è pronto ad arrivare il fuorigioco semi-automatico, grazie proprio all’intervento dell’intelligenza artificiale e dei nuovi sistemi e strumenti messi a ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci saranno 22 giocatori in campo, una terna arbitrale (più il quarto uomo), una sala Var, un’insieme di telecamere in grado di immortalare una quantità infinita di frame e uncon unal suo interno. Il prossimo Mondiale di calcio, quello che si disputerà il prossimo autunno in Qatar condizionando anche il calendario di ogni campionato nazionale e delle coppe internazionali per club, sarà quello in cui arriverà una grande novità tecnologica che dovrebbe aiutare, ancor di più, a ridurre al minimo gli errori di valutazione arbitrale. Come già annunciato nel novembre dello scorso anno, infatti, sul manto erboso è pronto ad arrivare il, grazie proprio all’intervento dele dei nuovi sistemi e strumenti messi a ...

