Napoli | Kvaratskhelia ora è ufficiale Depositato anche il contratto di Mathias Olivera

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli ? - claudioruss : Parla Khvicha #Kvaratskhelia: 'Ho sognato di giocare in un grande club, il #Napoli è uno dei migliori. #Spalletti?… - DiMarzio : #Napoli | Il pre-accordo con la #Juve, l'addio alla Russia, il ruolo di #Spalletti: parla Kvicha #Kvaratskhelia - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis ufficializza l’acquisto di Khvicha #Kvaratskhelia: “Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il color… - claudioruss : De Laurentiis ufficializza l’acquisto di Khvicha #Kvaratskhelia: “Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere i… -

Ilsembra non aver nessuna fretta per quanto riguarda il mercato. La società del presidente De ...i primi due colpi di mercato subito dopo al fine della stagione con gli arrivi die ...A Radio Marte, nel corso del programma "Si Gonfia La Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto l'ex giocatore Christian Zaccardo, intermediario dell'operazione che ha portatoa ...Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. “Le prospettive per il mercato del Napoli sono due: da un punto di vista eco ...Khvicha Kvaratskhelia è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il club azzurro ha depositato il contratto dell'attaccante georgiano.