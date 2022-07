Missili russi su un condominio alle porte di Odessa. Tra le vittime anche dei bambini (Di venerdì 1 luglio 2022) Nella notte tra giovedì e venerdì Missili russi hanno colpito due edifici civili a Odessa. Sono morte 18 persone, tra cui due bambini. Altri 31 civili sono rimasti feriti e al momento sono ricoverati in ospedale, tra loro ci sono 4 bambini e una donna incinta. Il governatore regionale Maksym Marchenko ha spiegato su Telegram le dinamiche dell'attacco, lanciato da bombardieri a lungo raggio Tu-22 provenienti dal Mar Nero: i tre Missili X-22 (lo stesso tipo di missile che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk) hanno distrutto un edificio residenziale di nove piani e un centro ricreativo verso l'una di notte, ora locale, su Bilhorod-Dnistrovskyi, che si trova circa 45 chilometri a sud-ovest di Odessa e a 20 chilometri dal confine con la Moldavia. La ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 luglio 2022) Nella notte tra giovedì e venerdìhanno colpito due edifici civili a. Sono morte 18 persone, tra cui due. Altri 31 civili sono rimasti feriti e al momento sono ricoverati in ospedale, tra loro ci sono 4e una donna incinta. Il governatore regionale Maksym Marchenko ha spiegato su Telegram le dinamiche dell'attacco, lanciato da bombardieri a lungo raggio Tu-22 provenienti dal Mar Nero: i treX-22 (lo stesso tipo di missile che ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk) hanno distrutto un edificio residenziale di nove piani e un centro ricreativo verso l'una di notte, ora locale, su Bilhorod-Dnistrovskyi, che si trova circa 45 chilometri a sud-ovest die a 20 chilometri dal confine con la Moldavia. La ...

