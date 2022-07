L’Occidente cerca una soluzione per la crisi di legittimità delle sue democrazie (Di venerdì 1 luglio 2022) di Roberto Iannuzzi* Ancora una volta, questa settimana, i paesi occidentali si sono riuniti in due appuntamenti, il G7 nelle Alpi bavaresi ed il vertice Nato di Madrid, per rimarcare la nuova contrapposizione fra blocchi che ormai dividerebbe il mondo. Secondo la retorica occidentale, da un lato vi sarebbero le democrazie schierate a difesa della libertà e della legalità internazionale, dall’altro le autocrazie guidate da Russia e Cina. All’ordine del giorno, sostegno militare all’Ucraina, guerra economica a oltranza alla Russia (malgrado i terribili “effetti collaterali” che stanno schiacciando le economie occidentali), adesione di Finlandia e Svezia all’Alleanza Atlantica con il beneplacito turco (e relativa svendita della questione curda per compiacere Ankara), nuovo “concetto strategico” della Nato che di fatto accomuna Russia e Cina in un nuovo asse in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) di Roberto Iannuzzi* Ancora una volta, questa settimana, i paesi occidentali si sono riuniti in due appuntamenti, il G7 nelle Alpi bavaresi ed il vertice Nato di Madrid, per rimarcare la nuova contrapposizione fra blocchi che ormai dividerebbe il mondo. Secondo la retorica occidentale, da un lato vi sarebbero leschierate a difesa della libertà e della legalità internazionale, dall’altro le autocrazie guidate da Russia e Cina. All’ordine del giorno, sostegno militare all’Ucraina, guerra economica a oltranza alla Russia (malgrado i terribili “effetti collaterali” che stanno schiacciando le economie occidentali), adesione di Finlandia e Svezia all’Alleanza Atlantica con il beneplacito turco (e relativa svendita della questione curda per compiacere Ankara), nuovo “concetto strategico” della Nato che di fatto accomuna Russia e Cina in un nuovo asse in ...

