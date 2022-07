L'algoritmo che anticipa dove e quando avverrà un crimine (Di venerdì 1 luglio 2022) È stato studiato dagli scienziati della University of Chicago per valutare le complesse dinamiche sociali ed economiche delle grandi città e promette una precisione del 90%.... Leggi su dday (Di venerdì 1 luglio 2022) È stato studiato dagli scienziati della University of Chicago per valutare le complesse dinamiche sociali ed economiche delle grandi città e promette una precisione del 90%....

Pubblicità

infoiteconomia : Evasione fiscale, in azione l'algoritmo che incrocia tutto: conti correnti, carte di credito, case e quote soc - Dan_sk999 : RT @piermolinengo: Debutta il nuovo algoritmo dell'#AgenziadelleEntrate che permette di scovare più facilmente gli evasori fiscali e farli… - Muresan801 : RT @NikSovversivo: @PaganiStella e poi un social che ti blocca il profilo perché ingegner cane ha scritto un algoritmo talmente idiota che… - walterlana6 : @GianricoCarof È frutto della profilazione. L'algoritmo ha previsto che fra non molto prenderai delle decisioni dra… - cavicchioli : RT @piermolinengo: Debutta il nuovo algoritmo dell'#AgenziadelleEntrate che permette di scovare più facilmente gli evasori fiscali e farli… -