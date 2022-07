La Coppa Italia resta Frecciarossa: le cifre dell’accordo (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà ancora “Coppa Italia Frecciarossa” la denominazione della Coppa Italia per le prossime due stagioni grazie al rinnovo della partnership tra Lega Serie A e TrenItalia. “Un’altra buona notizia è la conferma della sponsorship con TrenItalia per altri due anni per la Coppa Italia, con un incremento delle cifre del 30%. In generale siamo soddisfatti Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Sarà ancora “” la denominazione dellaper le prossime due stagioni grazie al rinnovo della partnership tra Lega Serie A e Tren. “Un’altra buona notizia è la conferma della sponsorship con Trenper altri due anni per la, con un incremento delledel 30%. In generale siamo soddisfatti Calcio e Finanza.

