Ivanisevic | «Non capisco perché quando si getta la racchetta a terra tutti fischiano | è l’unica cosa che puoi buttare» 

Su El Pais un'intervista a Goran Ivanisevic, coach di Nole Djokovic. Ex giocatore croato, vinse Wimbledon nel 2001. Ricorda il passato. Da bambino voleva fare lo spazzino. «quando ero piccolo, ammiravo le persone che spazzavano le strade e tenevano pulite le nostre città, ma non era facile lavorare dalle quattro del mattino alle tre del pomeriggio. Poi ho cambiato idea. Volevo prendere una racchetta ed essere un buon giocatore di tennis. E l'ho fatto». In passato ha detto che quando giocava c'erano tre Goran: il buono, il cattivo e il pazzo. «Se potessi tornare indietro, probabilmente cambierei molte cose della mia vita e della mia carriera, ma è ciò che la gente amava di me: non sapevano mai cosa aspettarsi quando ero in pista. Inoltre non sapevo se Goran avrebbe mostrato troppe idee ...

