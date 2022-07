Il Paradiso delle Signore 7, quattro new entry e nuovi addii: svelata la trama (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Paradiso delle Signore tornerà a settembre con la settima stagione, di cui sono state svelate le prime anticipazioni ufficiali. nuovi volti arriveranno nel grande magazzino di Vittorio Conti, ma alcuni dei personaggi più amati saluteranno il pubblico: ecco chi resta e chi va via. Si è tenuta proprio ieri la presentazione dei Palinsesti Rai per … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 1 luglio 2022) Iltornerà a settembre con la settima stagione, di cui sono state svelate le prime anticipazioni ufficiali.volti arriveranno nel grande magazzino di Vittorio Conti, ma alcuni dei personaggi più amati saluteranno il pubblico: ecco chi resta e chi va via. Si è tenuta proprio ieri la presentazione dei Palinsesti Rai per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

