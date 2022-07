Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ennesimo scandalo a sfondo sessuale nel mondo politico britannico. A maggio 2022, toccava a Neil Parish, il deputato conservatore che si era dimesso dopo aver confessato di aver guardato materiale pornografico alla Camera dei comuni (o House of commons). Questa volta la vicenda riguarda Chris Pincher, costretto a ritirarsi dalla sua carica di vicecapogruppo (in inglese deputy chief whip) del Partito conservatore alla Camera dei comuni. Un ruolo che nel Regno Unito coincide con quello di membro del gabinetto. Pincher è accusato di aver “palpato due uomini” dopo essersi ubriacato al Cotton club, un locale privato di Londra, qualche sera fa. A scoprirlo e rivelarlo è stato il quotidiano The Sun. Il conservatore di Tamworth, chiamato a sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza parlamentare, si è scusato per il suo comportamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ennesimo scandalo a sfondo sessuale nel mondo politico britannico. A maggio 2022, toccava a Neil Parish, il deputato conservatore che si era dimesso dopo aver confessato di aver guardato materiale pornografico alla Camera dei comuni (o House of commons). Questa volta la vicenda riguarda Chris Pincher, costretto a ritirarsi dalla sua carica di vicecapogruppo (in inglese deputy chief whip) del Partito conservatore alla Camera dei comuni. Un ruolo che nel Regno Unito coincide con quello didel gabinetto. Pincher è accusato di aver “palpato due” dopo essersi ubriacato al Cotton, un locale privato di Londra, qualche sera fa. A scoprirlo e rivelarlo è stato il quotidiano The Sun. Il conservatore di Tamworth, chiamato a sorvegliare la disciplina del gruppo di maggioranza parlamentare, si è scusato per il suo comportamento ...

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - fattoquotidiano : Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” - SkySportF1 : F1, Sainz al GP della Gran Bretagna: 'A Silverstone opportunità per vincere'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - giada_montee : Io che pensavo di essere in ritardo nel vedere le prove libere di F2 ricordandomi poi che in Gran Bretagna sono un'ora indietro ???? - Hochyjazz : @MarceVann ma la Gran Bretagna non era uscita dall'UE? -