Giulia Tordini | la vita della nuova fiamma di Spinalbese

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese si chiamaDopo la fine della sua storia con Belén, Antonino sembra aver ritrovato l'amore con l'imprenditrice, creatrice e fondatrice del ...Si tratta di, figlia di una delle famiglie più influenti nel mondo della moda milanese. Al momento, è bene sottolinearlo, i diretti interessati non hanno confermato o smentito il ...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:. Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese festeggiano (con Luna) il primo anno insieme. Antonino Spinalbese: «Con Belén ci sentiamo solo per la bam ...A sei mesi di distanza dalla fine della relazione con Belen Rodriguez, finalmente Antonino Spinalbese sembra aver ritrovato pace, serenità e amore. I paparazzi non mentono: l'hair stylist è stato ripr ...