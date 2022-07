Fisco, ecco l’algoritmo contro l’evasione: come funziona (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Un algoritmo anti evasione fiscale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Questo uno dei nuovi strumenti a portata del Fisco per combattere evasori e illeciti nato grazie all’approvazione del decreto a firma del ministro dell’Economia Daniele Franco. Il testo del decreto, spiegano gli esperti de Laleggepertutti.it, verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale e “servirà anche per l’attuazione della delega fiscale in merito all’interoperabilità delle banche dati. Con le novità introdotte sarà possibile passare dai dati anonimi della prima fase, alle liste indicanti i nomi dei contribuenti a rischio evasione, da stimolare nell’adesione dei loro doveri o, nei casi più gravi, da sottoporre a un vero e proprio controllo fiscale”. Ma come funziona? La parola agli esperti del sito di informazione e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Un algoritmo anti evasione fiscale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Questo uno dei nuovi strumenti a portata delper combattere evasori e illeciti nato grazie all’approvazione del decreto a firma del ministro dell’Economia Daniele Franco. Il testo del decreto, spiegano gli esperti de Laleggepertutti.it, verrà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale e “servirà anche per l’attuazione della delega fiscale in merito all’interoperabilità delle banche dati. Con le novità introdotte sarà possibile passare dai dati anonimi della prima fase, alle liste indicanti i nomi dei contribuenti a rischio evasione, da stimolare nell’adesione dei loro doveri o, nei casi più gravi, da sottoporre a un vero e propriollo fiscale”. Ma? La parola agli esperti del sito di informazione e ...

Pubblicità

ItaliaViva : Il fisco per essere giusto non deve essere per forza irragionevole. Grazie ad un emendo di Italia Viva a prima firm… - infoiteconomia : Fisco, ecco l'algoritmo contro l'evasione: come funziona - ledicoladelsud : Fisco, ecco l’algoritmo contro l’evasione: come funziona - fisco24_info : Fisco, ecco l'algoritmo contro l'evasione: come funziona: (Adnkronos) - Uno dei nuovi strumenti a portata del Fisco… - qui_finanza : Stop Superbonus 100%: ecco perché il governo lo manda in soffitta -