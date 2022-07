Esce “Il principe blu e la stregaccia levaforze ammazzamuscoli”, una storia per raccontare e spiegare la Sla ai bambini (Di venerdì 1 luglio 2022) Uno strumento educativo di supporto per raccontare la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) ai bambini e ai loro genitori che convivono con questa gravissima patologia neuromuscolare degenerativa. E’ l’obiettivo che Giorgia Rollo, autrice insieme a Paola Pasquino, vuole conseguire grazie al libro intitolato “Il principe blu e la stregaccia levaforze ammazzamuscoli”, della collana Partenze. Il testo prende spunto dalla vita di Gaetano Fuso, marito di Giorgia deceduto nel 2022 a causa della Sla, che si è battuto per i diritti delle persone con disabilità. In libreria dal 2 luglio, per edizioni la meridiana, si tratta di una favola che si rivolge soprattutto ai più piccoli e parla di malattia e delle diverse emozioni che si sviluppano in tutte quelle persone che la affrontano direttamente, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Uno strumento educativo di supporto perla Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla) aie ai loro genitori che convivono con questa gravissima patologia neuromuscolare degenerativa. E’ l’obiettivo che Giorgia Rollo, autrice insieme a Paola Pasquino, vuole conseguire grazie al libro intitolato “Ilblu e la”, della collana Partenze. Il testo prende spunto dalla vita di Gaetano Fuso, marito di Giorgia deceduto nel 2022 a causa della Sla, che si è battuto per i diritti delle persone con disabilità. In libreria dal 2 luglio, per edizioni la meridiana, si tratta di una favola che si rivolge soprattutto ai più piccoli e parla di malattia e delle diverse emozioni che si sviluppano in tutte quelle persone che la affrontano direttamente, ...

