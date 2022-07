Davide | 34enne di Romano morto al Mugello | “Bravo pilota | in pista ci sapeva fare”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Il nostro sport tanto ti dà e tanto ti toglie. Abbiamo lavorato insieme in, eri una persona meravigliosa ed unfortissimo. Riposa in pace,”. È solo uno dei tanti messaggi comparsi sui social per ricordareLonghi, ildidi Lombardiagiovedì 30 giugno dopo un tragico scontro sulladel, la stessa dove nel 2014 aveva vinto un’altra gara, la “200 miglia”. Nell’incidente è rimasto coivolto anche undi 39 anni della provincia di Varese. Cosa sia successo intorno alle 11, durante le prove libere per le gare di Coppa Italia fissate nel weekend, resta da chiarire. Uno dei due piloti avrebbe rallentato la marcia per far rientro nella corsia dei box, venendo però ...