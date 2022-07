Anguria | la confettura speciale che devi fare assolutamente

Leggi su formatonews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Vediamo insieme come possiamo realizzare questa buonissimadiche possiamo gustare poi per molti mesi. Come sappiamo perfettamente l’è il frutto per eccellenza estivo e per questo motivo in inverno, spesso ne sentiamo la sua mancanza, come il melone, confessiamolo a tutti piace. (pixabay)Quindi noi oggi, vi mostriamo come possiamo realizzare una buonissimadiche lascerà tutti senza parole, appena la fate assaggiare e con il quale poteteottime crostate, o anche metterla sul pane o sulle fette biscottate. Iniziamo dicendo, che come sempre la ricetta è super veloce e semplice da, anche perchè gli ingredienti sono solamente 3, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo come si ...