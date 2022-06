Wimbledon 2022 | programma ed orari venerdì 1 luglio con Sinner

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo diper la giornata di. Si parte con il terzo turno sull’erba londinese. Il numero uno al mondo sarà impegnato sul Centre Court contro il connazionale Kecmanovic. In campo anche Jannik, che affronterà l’americano Isner. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT A partire dalle ore 14.30: Parry vs (3) Jabeur A seguire: (1) Djokovic vs (25) Kecmanovic A seguire: (9) Norrie vs Johnson COURT 1 A partire dalle ore 14: Watson vs Juvan A seguire: (15) Kerber vs (24) Mertens A seguire: (32) Otte vs (5) Alcaraz COURT 2 A partire dalle ore 12: Tiafoe-Bublik A seguire: Sakkari-Maria A seguire:-Isner COURT 3 A partire dalle ore 12: ...