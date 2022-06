Uomini e Donne, Fabio Mantovani si opera: come sta ora e il commento della moglie Isabella Ricci (Di giovedì 30 giugno 2022) Isabella Ricci e Fabio Mantovani parlano ai fan dopo l’operazione al ginocchio dell’ex cavaliere di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 giugno 2022)parlano ai fan dopo l’zione al ginocchio dell’ex cavaliere di

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - lucianonobili : “Non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini #curdi, che sono stati in questi anni il nostro ele… - fabiobellentani : RT @ROBZIK: La tragedia dei #migranti soffocati su un camion in #Texas. I morti sono 51 (39 uomini, 12 donne), fra loro anche 5 bambini. 22… - AGalatio : @trasparente10 @AnnaMariajuve @Pitervu @miriam71514894 @LeottaVi @mariachiara71 Usciamo dai luoghi comuni: non tutt… -