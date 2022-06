Ultime calciomercato, individuato il sostituto di Koulibaly: dalla Serie A (Di giovedì 30 giugno 2022) Il calciomercato resta sempre uno dei periodi più elettrizzanti dell’anno. Le trattative e le indiscrezioni si susseguono senza sosta, alimentando curiosità ed entusiasmo nei tifosi. Il Napoli dovrà fare i conti con un calciomercato complicato, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo principale è quello di abbassare il monte ingaggi, senza però distruggere quanto di buono mostrato in questa stagione. La necessità di abbassare i costi della rosa porta con sé delle conseguenze inevitabili. Tanti rinnovi sono in bilico per gli azzurri e potrebbero arrivare delle cessioni piuttosto dolorose. Oltre all’addio di Insigne, i tifosi potrebbero fare i conti anche con i probabili saluti di calciatori del calibro di Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly. Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto proprio della situazione legata a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilresta sempre uno dei periodi più elettrizzanti dell’anno. Le trattative e le indiscrezioni si susseguono senza sosta, alimentando curiosità ed entusiasmo nei tifosi. Il Napoli dovrà fare i conti con uncomplicato, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo principale è quello di abbassare il monte ingaggi, senza però distruggere quanto di buono mostrato in questa stagione. La necessità di abbassare i costi della rosa porta con sé delle conseguenze inevitabili. Tanti rinnovi sono in bilico per gli azzurri e potrebbero arrivare delle cessioni piuttosto dolorose. Oltre all’addio di Insigne, i tifosi potrebbero fare i conti anche con i probabili saluti di calciatori del calibro di Mertens, Fabian Ruiz e. Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto proprio della situazione legata a ...

