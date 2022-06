Tim Summer Hits 2022, dove vedere le repliche in tv: scaletta e date (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo: questa sera su Rai 2 andrà in onda, in prima serata, lo show musicale dell’estate, il Tim Summer Hits. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu che per la prima puntata accompagneranno i telespettatori, sulle note di canzoni meravigliose e dietro lo sfondo di Piazza del popolo a Roma. Ma dove vedere le repliche? E quante puntate sono? Quante puntate sono? Le puntate del Tim Summer Hits, salvo cambiamenti del palinsesto, sono 7, sempre su Rai 2 (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’. Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini. dove seguire il Tim Summer Hits in diretta (e in differita) La prima puntata del Tim ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Ci siamo: questa sera su Rai 2 andrà in onda, in prima serata, lo show musicale dell’estate, il Tim. Alla conduzione Stefano De Martino e Andrea Delogu che per la prima puntata accompagneranno i telespettatori, sulle note di canzoni meravigliose e dietro lo sfondo di Piazza del popolo a Roma. Male? E quante puntate sono? Quante puntate sono? Le puntate del Tim, salvo cambiamenti del palinsesto, sono 7, sempre su Rai 2 (6 appuntamenti inediti e una puntata con il ‘meglio di’. Le prime tre hanno come sfondo Roma (le puntate sono state registrate), le altre invece verranno trasmesse da Rimini.seguire il Timin diretta (e in differita) La prima puntata del Tim ...

