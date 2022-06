Serie A 2022-2023, calendario anticipi e posticipi: via con Milan-Udinese (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Sarà la partita Milan-Udinese ad aprire il 13 agosto, come anticipo, la prima giornata della Serie A 2022-2023. La Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari delle prime 5 giornate del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri scenderanno in campo sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l'Udinese, lo stesso giorno l'Inter giocherà a Lecce alle 20.45, mentre la Juventus giocherà contro il Sassuolo nel Monday night di Ferragosto. Questi anticipi e posticipi delle prime 5 giornate. Prima giornata (da sabato 13 agosto a lunedì 15 agosto): Milan-Udinese, sabato 13 ore 18.30; Sampdoria-Atalanta, sabato 13 ore ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Sarà la partitaad aprire il 13 agosto, come anticipo, la prima giornata della. La LegaA ha comunicato le date e gli orari delle prime 5 giornate del campionato di. I rossoneri scenderanno in campo sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l', lo stesso giorno l'Inter giocherà a Lecce alle 20.45, mentre la Juventus giocherà contro il Sassuolo nel Monday night di Ferragosto. Questidelle prime 5 giornate. Prima giornata (da sabato 13 agosto a lunedì 15 agosto):, sabato 13 ore 18.30; Sampdoria-Atalanta, sabato 13 ore ...

