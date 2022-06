Scontro in pista al Mugello: Davide Longhi di Romano muore a 34 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) È morto a 34 anni dopo uno Scontro in pista al Mugello, in Toscana, Davide Longhi, pilota di 34 anni di Romano di Lombardia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, Longhi, durante una gara in preparazione alla Coppa Italia del weekend si è scontrato con un’altra moto guidata da un collega 39enne. Le condizioni di entrambi i piloti sono apparse subito molto gravi e sul posto sono arrivate diverse ambulanze. Il bergamasco è stato intubato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, dove si è spento nel primo pomeriggio. Davide Longhi era riuscito a coronare il sogno di diventare pilota e negli ultimi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) È morto a 34dopo unoinal, in Toscana,, pilota di 34didi Lombardia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni giovedì mattina, intorno a mezzogiorno,, durante una gara in preparazione alla Coppa Italia del weekend si è scontrato con un’altra moto guidata da un collega 39enne. Le condizioni di entrambi i piloti sono apparse subito molto gravi e sul posto sono arrivate diverse ambulanze. Il bergamasco è stato intubato e trasportato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze, dove si è spento nel primo pomeriggio.era riuscito a coronare il sogno di diventare pilota e negli ultimi ...

