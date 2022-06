Pallanuoto, Ischia Marine Club in A2: i complimenti di Sergio Colella (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Ischia Marine Club approda in serie A2 di Pallanuoto. Alla squadra allenata da Paolo Iacovelli, team manager Alessandro Gargiulo, “vanno i miei complimenti in rappresentanza del Sindaco e della Città Metropolitana tutta“, afferma il consigliere con delega in materia di Sport, Giovani ed eventi, Statuto e regolamenti, Sergio Colella. “Il percorso dell’Ischia Marine Club – sottolinea Colella – parte da lontano. Francesco di Iorio, Franco Starace e Mimmo Trani sono l’anima ischitana della squadra che ha portato la Pallanuoto sull’isola verde. Memorabili i tornei a mare organizzati dall’IMC, in occasione dei quali campioni di ogni dove ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’approda in serie A2 di. Alla squadra allenata da Paolo Iacovelli, team manager Alessandro Gargiulo, “vanno i mieiin rappresentanza del Sindaco e della Città Metropolitana tutta“, afferma il consigliere con delega in materia di Sport, Giovani ed eventi, Statuto e regolamenti,. “Il percorso dell’– sottolinea– parte da lontano. Francesco di Iorio, Franco Starace e Mimmo Trani sono l’anima ischitana della squadra che ha portato lasull’isola verde. Memorabili i tornei a mare organizzati dall’IMC, in occasione dei quali campioni di ogni dove ...

