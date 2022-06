Palinsesti Mediaset 2022, “Barbara D’Urso rinnovata” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Barbara D’Urso assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”. L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi risponde così a una domanda della stampa sulla conduttrice nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022-2023 a Cologno Monzese. “Nicola Savino è un professionista, un amico, ha deciso di provare a fare questa nuova esperienza in una fascia oraria importante. Non c’è niente di male. Gli auguro buon lavoro e niente esclude che le nostre strade in futuro si possano incontrare di nuovo, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “assolutamente. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”. L’amministratore delegato diPier Silvio Berlusconi risponde così a una domanda della stampa sulla conduttrice nel corso della presentazione dei-2023 a Cologno Monzese. “Nicola Savino è un professionista, un amico, ha deciso di provare a fare questa nuova esperienza in una fascia oraria importante. Non c’è niente di male. Gli auguro buon lavoro e niente esclude che le nostre strade in futuro si possano incontrare di nuovo, anche ...

