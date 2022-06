Ostia | i varchi d’accesso irregolari costano caro a uno stabilimento balneare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 giugno 2022)– Nel corso di alcuni controlli presso il litorale di, gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale hanno proceduto nei confronti di uno degli stabilimenti sito sul lungomare Paolo Toscanelli. E’ di oltre mille euro l’ammontare della sanzione elevata a causa della mancata osservanza dell’ordinanza che disciplina l’accesso alle spiagge, uso degli arenili per la Stagione2022 , sul litorale di Roma Capitale. In sede di verifiche le pattuglie hanno accertato l’assenza della prevista cartellonistica che segnala, in luogo ben visibile ed in più lingue, il varco di accesso al pubblico. Il servizio di vigilanza proseguirà costantemente. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento ...