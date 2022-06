NBA Abu Dhabi Games: le info sull’evento (Di giovedì 30 giugno 2022) Ambasciatore ufficiale Shaquille O’Neal L‘NBA torna in tour. Dopo gli stop dovuti alla pandemia la Lega di basket più famosa al mondo sbarca ad Abu Dhabi. L’evento con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) sarà luogo a ottobre, ma già da oggi, 30 giugno, sono in vendita i biglietti su NBAEvents.com/AbuDhabi. Gli NBA Abu Dhabi Games 2022 vedranno gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks, campioni NBA 2021, giocare due partite di precampionato all’Etihad Arena di Yas Island ad Abu Dhabi giovedì 6 e sabato 8 ottobre alle ore 20.00. Leggi anche: Brittney Griner: continua l’incubo della giocatrice WNBA. Prolungata la detenzione Queste saranno le prime partite della lega negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo Arabico. Pacchetti speciali che ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Ambasciatore ufficiale Shaquille O’Neal L‘NBA torna in tour. Dopo gli stop dovuti alla pandemia la Lega di basket più famosa al mondo sbarca ad Abu. L’evento con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu(DCT Abu) sarà luogo a ottobre, ma già da oggi, 30 giugno, sono in vendita i biglietti su NBAEvents.com/Abu. Gli NBA Abu2022 vedranno gli Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks, campioni NBA 2021, giocare due partite di precampionato all’Etihad Arena di Yas Island ad Abugiovedì 6 e sabato 8 ottobre alle ore 20.00. Leggi anche: Brittney Griner: continua l’incubo della giocatrice WNBA. Prolungata la detenzione Queste saranno le prime partite della lega negli Emirati Arabi Uniti e nel Golfo Arabico. Pacchetti speciali che ...

Pubblicità

sportli26181512 : NBA Abu Dhabi Games 2022, in vendita i biglietti per le sfide Atlanta-Milwaukee: Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks si… - dchinellato : I biglietti per le due sfide di preseason tra Milwaukee e Atlanta ad Abu Dhabi saranno disponibili tra meno di un’o… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, NBA: in vendita dal 30 giugno i biglietti per la sfida tra Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks agli NBA Abu Dhabi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: in vendita dal 30 giugno i biglietti per la sfida tra Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks agli NBA Abu Dhabi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, NBA: in vendita dal 30 giugno i biglietti per la sfida tra Atlanta Hawks e i Milwaukee Bucks agli NBA Abu Dhabi… -