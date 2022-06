Matteo Ricci raggiunge Pirlo in Turchia: è il primo rinforzo del Karagumruk (Di giovedì 30 giugno 2022) Si amplia la colonia italiana del Karagumruk, che dopo l’arrivo di Pirlo si prepara ad accogliere Matteo Ricci Matteo Ricci sarà un nuovo centrocampista del Karagumruk, come riportato da Alfredo Pedullà. Il centrocampista del Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Domenica potrebbero già esserci le visite mediche e poi la firma, con cui raggiungerà Andrea Pirlo nel club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Si amplia la colonia italiana del, che dopo l’arrivo disi prepara ad accoglieresarà un nuovo centrocampista del, come riportato da Alfredo Pedullà. Il centrocampista del Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Domenica potrebbero già esserci le visite mediche e poi la firma, con cuirà Andreanel club turco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

