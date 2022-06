Mara Venier e l’anniversario di matrimonio. Lei sbotta: «Prima di scrivere cazzate…» (Di giovedì 30 giugno 2022) Anniversario di matrimonio.. social. Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano 16 anni di matrimonio: da quel 28 giugno 2006 non si sono mai lasciati e, oggi, la conduttrice di Domenica In ha voluto celebrare l’evento con un post su Instagram. Qualcosa però l’ha fatta imbestialire. «Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio» ha scritto la presentatrice veneta a corredo di uno scatto in cui la si vede felice al fianco di Carraro nel giorno del suo matrimonio. Subito il post è stato preso d’assalto da amici, fan e colleghi che hanno commentato con un cuore il ricordo. Tra questi, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e Antonella Clerici. Una utente, invece, ha commentato il post citando Renzo Arbore, con cui Venier ha vissuto una lunga ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 30 giugno 2022) Anniversario di.. social.e Nicola Carraro festeggiano 16 anni di: da quel 28 giugno 2006 non si sono mai lasciati e, oggi, la conduttrice di Domenica In ha voluto celebrare l’evento con un post su Instagram. Qualcosa però l’ha fatta imbestialire. «Sono già 16 anni… Buon anniversario amore mio» ha scritto la presentatrice veneta a corredo di uno scatto in cui la si vede felice al fianco di Carraro nel giorno del suo. Subito il post è stato preso d’assalto da amici, fan e colleghi che hanno commentato con un cuore il ricordo. Tra questi, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Angela Melillo, Monica Setta e Antonella Clerici. Una utente, invece, ha commentato il post citando Renzo Arbore, con cuiha vissuto una lunga ...

