LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Passaro e Brancaccio in finale nel tennis! In corso le sfide per le medaglie di boxe e judo. A breve l’atletica (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 PUGILATO – Tanto equilibrio nella semifinale tra Federico Serra ed il turco Gumus. Il terzo round sarà fondamentale in ottica voto dei giudici. 17:54 TENNISTAVOLO – Che peccato per Niagol Stoyanov. L’azzurro si ferma in semifinale, sconfitto per 4-3 (9-11, 8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-7, 10-12) dall’egiziano Omar Assar. Per lui ci sarà la sfida per la medaglia di bronzo. 17:52 TENNIS – Ed è finale anche per Nuria Brancaccio! La ventiduenne campana supera in rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. In finale incrocerà l’iberica Maristany Zuleta. 17:49 TENNIS – Francesco Passaro approda in finale per l’oro battendo per 6-4 6-2 il marocchino Elliot Jean ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 PUGILATO – Tanto equilibrio nella semitra Federico Serra ed il turco Gumus. Il terzo round sarà fondamentale in ottica voto dei giudici. 17:54 TENNISTAVOLO – Che peccato per Niagol Stoyanov. L’azzurro si ferma in semi, sconfitto per 4-3 (9-11, 8-11, 11-9, 8-11, 11-6, 11-7, 10-12) dall’egiziano Omar Assar. Per lui ci sarà la sfida per la medaglia di bronzo. 17:52 TENNIS – Ed èanche per Nuria! La ventiduenne campana supera in rimonta la spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 5-7 6-4 6-3. Inincrocerà l’iberica Maristany Zuleta. 17:49 TENNIS – Francescoapproda inper l’oro battendo per 6-4 6-2 il marocchino Elliot Jean ...

Pubblicità

GamingTalker : SEGA pensa a serie TV live-action e film di giochi Atlus come Persona - maze_esports_it : ??“HERO CHALLENGE”?? Questa sera il nostro PARALIZE in squadra con BERRI e MOONRYDE, affronteranno una sfida EPICA!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari-Nespoli in semifinale nell’arco m… - JustNowOne : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell'arco! Volley… -