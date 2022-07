Litorale: lavori di piazza Viviani a Marina di Pisa (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono concluse le procedure di gara per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori che porteranno alla riqualificazione di piazza Viviani a Marina di Pisa. L’intervento, salvo le procedure di verifica, sarà aggiudicato a Costruzioni Guerrera Srl che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicandosi l’appalto dei lavori per l’importo complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro. I lavori avranno una durata prevista di circa 10 mesi. “Abbiamo lavorato a tempo record – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – per risolvere il problema tecnico che si era verificato nella precedente gara e arrivare prima possibile all’aggiudicazione dei lavori. Per non creare disagi e non impattare sulla stagione balneare ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono concluse le procedure di gara per l’aggiudicazione provvisoria deiche porteranno alla riqualificazione didi. L’intervento, salvo le procedure di verifica, sarà aggiudicato a Costruzioni Guerrera Srl che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicandosi l’appalto deiper l’importo complessivo di circa 1 milione e 300 mila euro. Iavranno una durata prevista di circa 10 mesi. “Abbiamo lavorato a tempo record – spiega l’assessore aipubblici Raffaele Latrofa – per risolvere il problema tecnico che si era verificato nella precedente gara e arrivare prima possibile all’aggiudicazione dei. Per non creare disagi e non impattare sulla stagione balneare ...

